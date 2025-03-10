Захарова: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются

Новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, никакой соответствующей информации не поступало и от американской стороны. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что новая встреча РФ и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе.

"Не планируется, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало".

В последние недели контакты РФ и США активизировались. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Почти полуторачасовая беседа состоялась спустя 23 дня после инаугурации Трампа.

Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами. Затем, 18 февраля, в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в России, а также о снятии многолетних препон в работе российских дипломатических миссий. 27 февраля дипломаты и эксперты РФ и США обсудили в Стамбуле проблемы в работе посольств двух стран.