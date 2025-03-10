Захарова сделала заявление о новом раунде переговоров РФ и США

Новый раунд переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Таким образом она прокомментировала распространенную CNN информацию о том, что уже на этой неделе может состояться новая встреча между представителями России и США. При этом собеседник телеканала отказался уточнить, кто будет присутствовать на переговорах.

«Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало», - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. В Кремле заявили, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование и американский политик высказался в поддержку скорейшего прекращения боевых действий.

19 февраля делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде. Переговоры были посвящены восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине. После встречи глава МИД России Сергей Лавров отметил, что стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга». А в Госдепе сообщили, что была достигнута договоренность «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Следующая встреча представителей России и США прошла в Стамбуле 27 февраля. На ней российская сторона предложила «рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения» между странами.