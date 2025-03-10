Путин дал связанное с участниками СВО поручение

Правительство России должно обеспечить к 30 марта признание ветеранами боевых действий всех, кто принимал участие в специальной военной операции. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует пресс-служба Кремля.

Кабмину поручено законодательно обеспечить "отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции".

Песков порассуждал о причинах продолжения СВО

На встрече с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" внимание главы государства обратили на проблему с оказанием помощи тем, кто ушел на СВО добровольцем из мест лишения свободы. Путин подчеркнул, что не важно, как человек оказался на передовой, и пообещал равный ветеранский статус для всех участников боевых действий.