Путин организовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин образовал комиссию государственного совета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

Также данным указом Путин назначил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина главой данной комиссии.

Уточняется, что данное решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».

10 марта Путин поручил правительству обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине. Поручение должно быть выполнено до 30 марта 2025 года, ответственным за его исполнение назначен председатель правительства, премьер-министр России Михаил Мишустин. Также Путин поручил распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.