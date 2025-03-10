ФСБ разоблачила двух британских шпионов в посольстве в Москве

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, было выявлено «незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве».

Под подозрение попали второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер, которые при получении разрешения на въезд в Россию указали ложные сведения, чем нарушили российское законодательство, отметили в ФСБ.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», - говорится в заявлении спецслужбы.

Принято решение лишить обоих дипломатов аккредитаций, им предписано покинуть Россию в течение двух недель.