Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел

Правительство РФ поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв.

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Законопроект, предложенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, предполагает увеличение штрафов: для водителей — с трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей. В отзыве правительства РФ указано, что пояснительную записку к законопроекту нужно дополнить обоснованием выбора предлагаемого размера административного штрафа.

Кабмин поддерживает законопроект с учетом этого замечания. 4 марта сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси".