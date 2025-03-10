Трамп отверг слова журналиста WP о якобы неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп отверг слова журналиста газеты The Washington Post, утверждавшего, что удары России по Украине свидетельствуют о неуважении российского лидера Владимира Путина по отношению к главе Соединенных Штатов.

"Он проявляет неуважение ко мне?" - переспросил Трамп и поинтересовался, в каком издании работает задавший вопрос журналист. Когда репортер ответил, что представляет газету The Washington Post, Трамп сказал, что это издание "в значительной степени лишилось доверия".

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News заявил, что "хорошо ладил с Путиным", хотя и придерживался жесткого подхода к России. Портал Axios в начале марта отмечал, что Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Владимиру Зеленскому как к врагу.

Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные наносят удары "исключительно по военным целям или околовоенным", в то время как киевский режим бьет кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям.