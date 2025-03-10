В Госдуме предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдается резкий рост таких случаев, а внесение соответствующих изменений в законодательство будет способствовать дополнительной защите граждан от преступных действий третьих лиц и позволит сократить количество преступлений в данной сфере.