Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткого подхода к РФ, но это не помешало ему наладить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Трампа цитирует ТАСС.

В воскресенье телеканал Fox News показал интервью с Трампом, в котором тот высказался о России и ее лидере Владимире Путине. Интервьюер спросил американского президента, не слишком ли он мягок с Россией. Трамп ответил, что это не так.

«Думаю, я был очень жестким в отношении России, жестче, чем кто-либо», — сказал он.

В подтверждение Трамп перечислил меры, предпринятые им против России. Это попытки остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», антироссийские санкции и передача Киеву ракетных комплексов Javelin.

Трамп отметил, что при этом он сумел сохранить хорошие отношения с президентом РФ.

«Я был очень жесток, но я хорошо ладил с Путиным» — сказал глава США.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести полномасштабные санкции против России до урегулирования конфликта на Украине.