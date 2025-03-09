Захарова исполнила новогоднюю мечту ребенка из Крыма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуществила новогоднее желание девочки Леры из Крыма, мечтавшей о встрече с певицей Люсей Чеботиной.

Дипломат напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство традиционно принимает участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний".

"Так невероятно совпало, что сняла шар с заветной мечтой девочки Леры из Крыма, загадавшей встретиться с певицей Люсей Чеботиной, с которой мы не только хороши знакомы, но и к песне которой - June Song - я написала текст, - рассказала дипломат в Telegram-канале. - Сказано - сделано".

Как сообщила Захарова, встреча состоялась 1 марта за кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория".

"Все обменялись контактами, подарками и сфотографировались на память. Нашлось место и музыкальному волшебству: вместе с Лерой мы исполнили одну из самых популярных песен Люси Чеботиной "Солнце Монако", - поделилась она.

Дипломат обратила внимание, что помимо встречи с любимой певицей для приехавшей в Москву из Крыма Леры также организовали культурную программу по знаковым местам столицы.

"Вместе с родителями девочка посетила Красную площадь и Измайловский Кремль, прокатилась на канатной дороге над Воробьевыми горами, а также сходила на экскурсию в телевизионный центр "Останкино", - указала Захарова.

Она также выразила уверенность в том, что "полная ярких впечатлений поездка оставит самые лучшие воспоминания" и пожелала девочке исполнения всех ее заветных желаний в будущем.

О благотворительной акции "Елка желаний"

Всероссийскую акцию "Елка желаний" проводит Движение первых. Мероприятие проходит с 5 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. По условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети бойцов специальной военной операции, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними областей, подвергающихся обстрелам.