Медведев назвал закрытие ВСУ в котле под Курском отличным подарком на 8 Марта

Российские военнослужащие практически полностью окружили украинские формирования в Курской области, написал в Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик назвал новость отличным поздравлением россиянок с Международным женским днем.

"Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта", - написал Медведев. "Наступление продолжается. Так держать!" - добавил он.

В российских силовых структурах ранее сообщали ТАСС о плотном приближении ВС РФ к временно оккупированному украинскими формированиями городу Суджа в Курской области. Российская армия уже освободила село Лебедевка и продолжает продвижение.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. Киев, несмотря на изначально провальный характер своего плана, продолжает действия в приграничье и уже потерял несколько десятков тысяч военнослужащих.