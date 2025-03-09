Володин напомнил о значимости Саратова для Гагарина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в честь дня рождения космонавта Юрия Гагарина напомнил о значимости Саратова для него.

«Саратовская область стала для Гагарина местом притяжения во всех смыслах этого слова», — написал он в своём Telegram-канале.

Председатель Госдумы напомнил, что в Саратове Гагарин впервые сел в самолёт. Всего же он выполнил 196 полётов на Як-18.

В 1961 году «Восток-1» после покорения им космоса приземлился в Саратовской области.

Володин привёл слова первой женщины-космонавта Валентины Терешковой о том, что Юрий Гагарин считал Саратов своей второй родиной.

«Человек жив, пока память о нём жива», — добавил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в день рождения Гагарина возложил цветы к его могиле у Кремлёвской стены.