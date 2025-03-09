Володин: решения французов нарушают все нормы международного права

Решение властей Франции о передаче в 2025 году Украине вооружений на сумму €195 млн за счёт использования доходов от замороженных суверенных активов России противоречит всем нормам международного права.

С заявлением об этом выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что во Франции «очевидная истерия от бессилия» окончательно возобладала над разумом.

«Решение французских властей о передаче Украине доходов от замороженных российских активов нарушает все нормы международного права», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

О решении Парижа выделить Украине оружие на €195 млн за счёт доходов от активов России ранее сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.