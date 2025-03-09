Медведев дал совет Макрону

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен осторожнее обращаться со своими ядерными арсеналами, заявил в X зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, реагируя на агрессивные заявления Макрона. Российский политик, любитель классического рока, в своем комментарии также сделал отсылку к известным песням жанра.

Президент Франции ранее обратился к соотечественникам, назвав Россию угрозой для Европы. Макрон выступил за дополнительные военные расходы для своей страны и распространение ее ядерного потенциала на соседние государства ЕС.

Медведев опубликовал фотографию отпечатанных на бумаге тезисов западных политиков, которые повторил в речи и французский президент: в частности, о необходимости "стратегического поражения" России, изоляции Москвы и невозможности ядерного конфликта.

"Как так вышло? - задается вопросом Медведев. - Не может быть! Вы обгадились, дамы и господа".

От руки зампред СБ РФ добавил к записи постскриптум:

"Эй, Микрон (Медведев часто использует уничижительную характеристику президента Франции - прим. ТАСС)! Поосторожнее со своим ядерным арсеналом!"

"Они хотели купить лестницу на небеса (англ. Stairway to Heaven), но обнаружили себя по дороге в ад (англ. Road to Hell)", - написал Медведев.

Stairway to Heaven - классическая композиция английской рок-группы Led Zeppelin, выпущенная в 1971 году. Песня стабильно занимает первые строчки в рейтингах величайших рок-композиций всех времен и народов. Фраза "дорога в ад" может быть отсылкой к песне Highway to Hell 1979 года австралийской группы AC/DC. Медведев разбирается в классическом роке, а Led Zeppelin - одна из его любимых групп.