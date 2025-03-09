Медведев обратился с призывом к Макрону

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился в соцсетях к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее со своим ядерным арсеналом. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Политик опубликовал фото листка бумаги с перечнем западных тезисов о России. В частности, в список попали утверждения о том, что РФ изолирована, санкции разрушат ее экономику, Запад будет поддерживать Киев и должен нанести стратегическое поражение России.

Под опубликованным текстом также есть небольшое резюме: «Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа».

Кроме того, на опубликованном изображении отчетливо видна надпись, сделанная красной ручкой: «Эй, Микрон [Макрон]! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания Макрона о ядерном зонтике для Европы. Было бы лучше, подчеркнул он, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать.