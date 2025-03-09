Опубликованы эксклюзивные кадры с президентом России Владимиром Путиным, удивившимся огромному букету цветов в Кремле во время подготовки телепоздравления с 8 Марта.

Репортеры канала «Россия» рассказали, что подготовленная для праздника корзина цветов была такого размера, что в президентский кабинет ее пришлось закатывать на тележке.

В Telegram-канале они опубликовали кадры, на которых в кремлевский кабинет входит Владимир Путин, видит размеры корзины и заметно удивляется.

«Флористы постарались», — объясняет президенту голос за кадром.

После настройки оборудования начинается запись телевизионного поздравления.

Во время обращения Путин поздравил российских женщин, а также отдельно обратился к тем, чьи мужья, отцы братья и любимые сейчас защищают будущее страны.

Президент сказал, что забота, любовь и верность женщин придает сил нашим бойцам, «укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит и победа, — на нашей стороне».