Крымский мост надежно защищен от любых атак украинских боевиков.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя сообщения в СМИ о намерениях ВСУ «разрушить» мост.

«Защита Крымского моста усилена. Мост, как и весь Крым, надежно защищен на земле, в воздухе, на воде и под водой», — подчеркнул он.

7 марта в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

В Госдуме отреагировали на намерение Украины атаковать Крымский мост

В ответ на это заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект.