«Не мог поверить глазам и ушам»: Песков о перепалке Трампа и Зеленского

В перепалку президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме было сложно поверить, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он признался, что «не мог поверить ни своим глазам, ни ушам».

С точки зрения дипломатии такого [никогда] не было. <...> Будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, в античные времена были случаи, когда главе государства, приехавшему куда-то с визитом, отрубали голову или брали в плен. Однако представить подобное в современных реалиях невозможно, добавил Песков.

Ранее бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Зеленский на самом деле никогда не нравился американскому лидеру. Именно из-за личной неприязни Трамп лишил Украину доступа к разведывательным данным, уверен Болтон. При этом к президенту России Владимиру Путину глава Белого дома относится как к другу, заключил эксперт.

До этого депутат Европарламента от Словакии Любош Блага выразил мнение, что Зеленский потеряет власть в случае проведения выборов. Европейский политик отметил, что украинский лидер утратил легитимность и не имеет мандата на продолжение правления.