Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вызовом потенциальную попытку Украины атаковать Крымский мост. Его цитирует РИА Новости.

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

По мнению Шеремета, киевский режим предает и разрушает свою страну, а также пытается сделать это с Россией.

«Как говорится горбатого могила исправит, а упрямого — дубина. Поэтому их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии продвигаемой США», — заявил депутат.

В Госдуме ответили на угрозы Киева атаковать Крымский мост

В случае попытки атаковать Крымский мост, продолжил Шеремет, ответная реакция со стороны России будет оперативной и разрушительной. Прежде всего, добавил он, Россия после атаки Крымского моста может ударить по объектам с критической инфраструктурой, обеспечивающей работу и безопасность центральных отраслей экономики и военно-промышленного комплекса. Подобное, уверен депутат, предполагает безальтернативное завершение существования Украины как государства.

«Так что не советую киевскому режиму играть с огнем», — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.