Замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России. Его слова приводит РИА Новости.

Яковенко уточнил, что смена элит может произойти в странах Евросоюза. Сигналом для этого стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции.

По мнению дипломата, европейские элиты враждебно настроены к России и готовы продолжать конфликт с ней руками президента Украины Владимира Зеленского. Однако без их смены нормализация отношений с Москвой невозможна, заключил Яковенко.