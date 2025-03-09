В Госдуме заявили о желании Киева добиться эскалации конфликта

Киев пытается свести на нет миротворческие усилия Москвы и Вашингтона, потому что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются скрытые резервы, которые пойдут сражаться против российских войск, предположил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Об этом пишет «Царьград».

В Госдуме заявили о желании Киева добиться эскалации конфликта
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По словам политика, на Украине мобилизуют 18-летних.

«Это те пацаны, которых с момента их рождения воспитывали в абсолютно определенном идеологическом духе, им прививали, что Украина — это "анти-Россия", а русские — это основные враги», — добавил он.

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Бородай подчеркнул: с началом мобилизации 18-летних возрастет число дезертиров и беженцев с Украины. По мнению депутата, несмотря на это, немало украинцев решатся отправиться на передовую. Он добавил, что Киев не переживает о благополучии своих граждан. Бородай считает, что украинское руководство хочет добиться эскалации конфликта.

Ранее Бородай заявил, что основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшее время.

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