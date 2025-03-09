Киев пытается свести на нет миротворческие усилия Москвы и Вашингтона, потому что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются скрытые резервы, которые пойдут сражаться против российских войск, предположил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Об этом пишет «Царьград».

По словам политика, на Украине мобилизуют 18-летних.

«Это те пацаны, которых с момента их рождения воспитывали в абсолютно определенном идеологическом духе, им прививали, что Украина — это "анти-Россия", а русские — это основные враги», — добавил он.

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Бородай подчеркнул: с началом мобилизации 18-летних возрастет число дезертиров и беженцев с Украины. По мнению депутата, несмотря на это, немало украинцев решатся отправиться на передовую. Он добавил, что Киев не переживает о благополучии своих граждан. Бородай считает, что украинское руководство хочет добиться эскалации конфликта.

Ранее Бородай заявил, что основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшее время.