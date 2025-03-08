Депутат ответил поговоркой на угрозу Киева атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев ответил на угрозу главы ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост русской поговоркой о курице на гнезде.

Его слова приводит РИА Новости.

«Курица на гнезде, ещё не снеслась, а уже кудахчет. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя», — заявил парламентарий.

Ранее Неижпапа в интервью The Guardian заявил, что в Киеве рассматривают возможность третьей атаки на Крымский мост, упомянув поговорку «Бог любит троицу».

При этом командующий ВМС Украины признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с морскими дронами ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления командующего ВМС Украины о планах по атаке на Крымский мост.

Депутат ГД от Крыма Юрий Нестеренко назвал агонией украинских властей заявления командующего украинских ВМС.

Депутат ГД Амир Хамитов сказал, что Неижпапа плохо закончит.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.