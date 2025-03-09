Фицо: реальный план по решению конфликта на Украине есть только у Путина

Только у президента России Владимира Путина есть реальный план по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо: реальный план по решению конфликта на Украине есть только у Путина
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Он рассказал, что проводил переговоры по урегулированию конфликта на Украине с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и официальными лицами из Бразилии.

«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план по разрешению этого конфликта, — это президент России Путин», — сказал он на видео, фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook*.

Ранее он заявлял, что Владимир Зеленский доволен продолжением украинского конфликта.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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