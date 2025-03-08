В Госдуме прокомментировали угрозы Киева атаковать Урымский мост

Слова командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов в РФ) о возможной очередной атаке на Крымский мост свидетельствуют об агонии властей Украины, заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее командующий ВМС сообщил, что украинские официальные лица рассматривают возможность очередной атаки на Крымский мост.

«Агония киевского режима и очередная попытка отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем и тяжелого положения ВСУ на фронте», — отметил Нестеренко.

Парламентарий пояснил, что власти региона перед туристическим сезоном стабильно фиксируют угрозы такого рода со стороны украинских официальных лиц.

В Крыму ответили на угрозы главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он добавил, что за акцией последует «неизбежное возмездие» с использованием любых видов оружия.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.