Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал «терроризмом и преступлением против человечества» заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* (внесен в перечень террористов в РФ) о планах уничтожить Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне военачальник рассказал журналистам, что в Киеве якобы обсуждают третью операцию по атаке на Керченский мост. Он добавил, что «Бог любит троицу».

«Неижпапа* продолжает демонстрировать всему миру свою гнилую и террористическую суть, угрожая разрушить исключительно гражданский объект. Это заявление — терроризм и преступление против человечества, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию», — отметил Чегринец.

Общественный деятель констатировал, что глава ВМС — военный преступник, который ответит перед трибуналом за свои злодеяния.

Напомним, что ВСУ дважды устраивали теракты на Крымском мосту: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В первом случае погибли четыре человека, во втором — двое.

Названа причина отсутствия попыток ВСУ уничтожить Крымский мост 7 и 9 мая

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Неижпапы* о Крымском мосте. Она заявила, что «с таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их [украинских высокопоставленных лиц] мощи».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.