Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы о возможной третьей атаке на Керченский мост, который заметил, что «Бог любит троицу». Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

Мария Захарова отреагировала на угрозы, высказанные командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапой.

В интервью Guardian он заявил, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции по атаке на Керченский мост, ссылаясь на поговорку «Бог любит троицу», передает РИА «Новости».

В ответ на его слова Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что возможная атака на Крым будет рассматриваться как эскалация конфликта. Он призвал власти Украины учитывать, что такие действия приведут к «неизбежному возмездию» с применением любых видов оружия.

Названа причина отсутствия попыток ВСУ уничтожить Крымский мост 7 и 9 мая

Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы, используемые Киевом для атак на гражданские объекты, только усиливают убежденность в необходимости полного выполнения целей специальной военной операции. Российские власти осуждают подобные угрозы, рассматривая их как агрессивные действия, направленные против мирных жителей и инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица допустил, что по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост.