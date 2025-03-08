Песков ответил на обвинения Макрона в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания французского лидера Эммануэля Макрона в адрес России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Макрона в ходе выступления обвинил Москву во лжи в контексте украинского кризиса и Минских соглашений.

«Лжи было много со стороны Франции. Мы помним заявления [экс-президента Франции Франсуа] Оланда, когда он говорил, что к Минским договоренностям никто серьезно не относился», — отметил Песков.

Представитель Кремля заметил, что Москва помнит и то, как в 2014 году французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, который гарантировал Виктору Януковичу его политическое будущее. Он добавил, что после этого произошел переворот и законному президенту пришлось покинуть страну.

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Таким образом, констатировал Песков, Париж неоднократно не выполнял свои гарантии.

Ранее заявления Макрона раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что слова главы Франции оторваны от жизни и противоречат предыдущим.