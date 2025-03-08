Франция не выполнила договоренности по Минскому соглашению и с ее стороны было много лжи.

С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, запись заявления опубликована в Telegram-канале репортера.

«Лжи много было со стороны Франции (...) Мы помним как министр иностранных дел Франции ставил подпись под документом, который гарантировал политическое будущее прежнему президенту Украины [Виктору] Януковичу. Разве это не ложь?» — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков также напомнил, что предыдущий президент Франции Фрасуа Олланд заявлял о несерьезности Минских соглашений, заключенных в рамках Нормадской четверки. Так Песков прокомментировал недавние заявления нынешнего главы Пятой республики Эммануэля Макрона, обвинившего Москву во лжи в контексте украинского кризиса.

5 марта Эммануэль Макрон выступил с обращением к французсам и объявил Россию угрозой для страны. Политолог Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру» объяснил такое поведение главы Елиссейского дворца попыткой стать главным союзником Украины, негласно конкурируя с Великобританией после прекращения помощи от США.