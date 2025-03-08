Президента Украины Владимира Зеленского ждет «молниеносный конец карьеры» из-за требования США провести выборы и начать переговоры, заявила ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова. По ее словам, глава государства начал осознавать безвыходность своего положения еще перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом.

«Соединенные Штаты требуют мирных переговоров и проведения президентских выборов на Украине. И то и другое означает молниеносный конец карьеры Зеленского», — отметила сенатор.

Никонорова подчеркнула, что желание Зеленского продолжать боевые действия очевидно. По ее словам, президент прикрывается этим, чтобы «вытравить» оппозицию и контролировать СМИ.

«Плюс ко всему вся эта компания — и Зеленский, и все его окружение — имеет с этого личную выгоду. Масштабы коррупции ужасают, причем не только на Украине, но и в Европе», — объяснила Никонорова.

В Раде назвали трагическую ошибку Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск, заведующий департаментом государственной эффективности США (DOGE), ранее заявил, что Зеленский «с большим отрывом» проиграл бы следующие выборы в стране. Он призвал организовать голосование в стране.