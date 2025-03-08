РИА Новости: самые дорогие букеты на 8 Марта продают в Южной Корее и Армении

Самые дорогие букеты на 8 Марта продают в этом году в Южной Корее, Армении и Аргентине, Россия — на 14-м месте.

Как сообщает РИА Новости, для расчёта рейтинга из открытых источников анализировались сведения о стоимости букета из семи цветов в местных супермаркетах 44 стран. Чаще всего для состава потенциальной композиции рассматривались тюльпаны и розы, реже — астры и альстромерии.

Самые дорогие букеты оказались в Южной Корее — $28,6. Также в тройке лидеров расположились Армения ($24,7) и Аргентина ($22,2).

Дешевле всего цветы можно купить в Болгарии — букет обойдётся в $1,8.

Ранее в Госдуме призвали ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы.

Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал в беседе с RT, как действовать в спорных ситуациях при покупке цветов.