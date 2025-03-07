МИД обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и собственную милитаризацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

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«Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала саммит ЕС по военной помощи Украине и укреплению обороноспособности 6 марта и обвинила объединение в сознательной эскалации конфликта на Украине. Дипломат подчеркнула, что Евросоюз декларирует значительное увеличение поддержки Киева вместо поиска позитивных решений конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношение ЕС к России. По его мнению, подобные намерения связаны с отношением Евросоюза к России как к своему главному противнику.