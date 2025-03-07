МИД России сделал заявление по ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, Россия призывает стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить кровопролитие. Кроме того, МИД также призвал сирийских лидеров сделать все возможное для недопущения жертв среди мирных жителей.

«В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», — заявила Захарова.

Помимо этого она также добавила, что Россия обеспокоена обострением конфликта в Сирии. Согласно комментарию дипломатического ведомства, Москва подтверждает свою позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

«Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации», — заявила она.

Ранее в Сирии началось восстание алавитов, которые недовольны исламистами движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России). Напомним, что ранее движение свергло президента страны Башара Асада и установило контроль над страной.