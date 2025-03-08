Медведев предупредил о военной опасности «коллективного расслабона»

«Коллективный расслабон», который наступает в стране в период отсутствия испытаний, может обернутся печальными последствиями для нации вплоть до войны, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Политик встретился с женским активом «ЕР» в преддверии Международного женского дня, в котором порассуждал о важности испытаний и опасности «коллективного расслабона».

По его словам, распад СССР и привел к началу специальной военной операции.

«То, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете - это последствия распада Советского Союза», - сказал Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что нация сплачивается только в период испытаний, а в их отсутствии начинается «коллективный расслабон».

«Такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война», - сказал Медведев.

Медведев назвал причины начала СВО на Украине

Политик отметил, что при распаде СССР на республики накинулись все, кому ни лень. Люди стали разобщены и попали под влияние тех ценностей, которые в почете в нашем народе никогда не были. Эти несвойственные ценности подняли на щит, что привело к конфликтам.