Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал передачу российских активов Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Володина, такой шаг со стороны Великобритании подрывает доверие ко всей финансовой системе страны. При этом председатель Госдумы уверен, что в будущем Лондону придется вернуть России все средства, которые сейчас «они так щедро раздают».

«Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система», — заявил он.

Ранее Великобритания передала Украине 752 миллиона фунтов из доходов от активов России.