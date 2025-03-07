Володин прокомментировал передачу российских активов Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал передачу российских активов Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин прокомментировал передачу российских активов Украине
© РИА Новости

По мнению Володина, такой шаг со стороны Великобритании подрывает доверие ко всей финансовой системе страны. При этом председатель Госдумы уверен, что в будущем Лондону придется вернуть России все средства, которые сейчас «они так щедро раздают».

«Передача Англией принадлежащих России средств Украине – грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины. Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система», — заявил он.

Ранее Великобритания передала Украине 752 миллиона фунтов из доходов от активов России.