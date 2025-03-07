Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в телефонном разговоре подчеркнули, что будут укреплять отношения между двумя странами.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам беседы.
"Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран", - говорится в сообщении.
Как добавили в Кремле, в ходе разговора лидеры предметно рассмотрели несколько практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики.
Президент РФ также отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии.
"Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей", - заявили в Кремле.
Также в телефонном разговоре российский лидер выразил солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
"С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком", - говорится в сообщении.
Президент РФ тепло поздравил Вучича с отмечавшимся 5 марта 55-летием.
"Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием. Условлено о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.