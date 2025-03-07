Вучич рассказал о разговоре с Путиным

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как подчеркнул сербский лидер, это была хорошая беседа.

Слова Вучича приводит сербский новостной сайт Blic.

«Очень хорошая беседа с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества», — сказал президент.

Как накануне сообщал RT на Балканах, президент Сербии собирался обсудить с Путиным двусторонние отношения Белграда и Москвы, газовые соглашения и ситуацию вокруг Нефтяной индустрии Сербии.