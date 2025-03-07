Риторика президента Франции Эммануэля Макрона, враждебно настроенная против России, является следствием незакрытого исторического гештальта, считает сенатор Сергей Перминов.

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Его слова передает РИА Новости.

«Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны», — отметил парламентарий.

Он выразил мнение, что руководителям стран Европы нужно вспоминать основы дипломатического этикета и начинать диалог в другой тональности.

Макрон в своем обращении к нации 5 марта заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Он подчеркнул, что доверять Москве больше не представляется возможным, и назвал Россию угрозой для Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Макрона, заявил, что подобные заявления — путь к большой трагедии. По его мнению, Макрон ведет себя так, чтобы сохранить себя у власти, но не задумывается о том, к чему это может привести. Евросоюз переживает период турбулентности и выбора, констатировал политик и подчеркнул, что в ближайшее время станет ясно, способна ли Европа принять правильное решение в интересах граждан.