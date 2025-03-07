Песков обратился к россиянкам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил сегодня россиянок с Международным женским днем и пожелал им хорошей весны. Его слова приводит РИА Новости.

«Пользуясь случаем, я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 Марта и пожелать весны, хорошей солнечной весны», - заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что этом году Международный женский день приходится на субботу. Ранее флорист и декоратор Татьяна Весенняя дала несколько советов по выбору праздничного букета.

По ее словам, в Международный женский день не стоит выбирать «осенние» хризантемы и темные букеты. Также стоит избегать синих роз с гипсофилой и аляповатых сочетаний цветов. При этом хорошем выбором станет «что-то сезонное и нежное», например, нарциссы, гиацинты или тюльпаны. Не стоит забывать и о предпочтениях самой женщины, заметила флорист.