Кремль прокомментировал отношение Евросоюза к России

Европейский союз (ЕС) сегодня позиционирует Россию как своего главного противника.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вся вот эта вот милитаризация, она происходит в основном против Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал планы председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Евросоюза. По его мнению, подобные намерения связаны с отношением ЕС к России как к своему главному противнику. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва рассмотрит соответствующие меры для обеспечения безопасности в ответ на милитаризацию стран Европы.

Ранее фон дер Ляйен объяснила план по перевооружению ЕС на 800 миллиардов евро. По мнению главы ЕК, это позволит перевооружить Европу и вооружить Киев для продолжения боевых действий.