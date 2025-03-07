Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии.

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент российская сторона не знает всех деталей текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тартус после столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего лидера страны Башара Асада.