Российские военнослужащие продолжают проведение спецоперации и наносят удары по объектам военно-промышленного и производственного комплекса Украины, их действия не связаны со словами президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Таким образом он отреагировал на вопрос о связи российской атаки с предложением французского лидера о перемирии.

«Мы не согласны с такой точкой зрения, наши военные продолжают СВО и в рамках операции поражают объекты, связанные с ВПК, с производством оружия на Украине», — заявил он.

До этого Макрон в интервью французской газете Le Figaro выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его словам, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы президент Франции совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.