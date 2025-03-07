В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном разоружении

Диалог России и США о ядерном разоружении необходим как с точки зрения интересов двух стран, так и с точки зрения международной безопасности. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от ядерного оружия, «потому что его мощь безумна». Он выступил с инициативой начать переговорный процесс о денуклеаризации с Россией и Китаем.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Дональда Трампа, отметил, что это тема, которая стоит на повестке дня.

«Мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим, тем более по стратегической стабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал «несерьезными» призывы Владимира Зеленского вернуть Украине ядерное оружие вместо членства в НАТО.