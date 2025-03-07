Михаил Хазин рассказал, куда сбежит Зеленский

Экономист Михаил Хазин сообщил, куда может сбежать Владимир Зеленский, когда поймёт, что поражение неминуемо.

По словам специалиста, украинский политик загнал в ловушку себя сам и у него мало вариантов для спасения.

Хазин отметил: "Спастись от гнева Трампа будет очень сложно". Среди вариантов для убежища Зеленского экономист назвал Москву, но с учетом военных преступлений и терроризма, данный вариант может быть использован в крайнем случае.

По мнению Михаила Хазина, экс-актёр "95-го квартала" может искать убежище в Китайской Народной Республике или Израиле.

Последний вариант наиболее реалистичен, поскольку украинский политик - еврей и у него есть право на репатриацию. К тому же, Тель-Авив не выдаёт граждан своего государства властям других стран.