В МИД назвали главными угрозами Литве святую воду и осиновый кол

Литва в опубликованном перечне главных угроз для республики забыла перечислить «святую воду и осиновый кол». Об этом заявила сегодня в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», - констатировала дипломат.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз «защищать себя», развивая как собственную оборонную промышленность, так и трансатлантические связи с помощью закупок американского оружия.