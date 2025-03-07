В Кремле оценили планы Трампа по пересмотру участия США в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, как глава США Дональд Трамп планирует изменить роль Вашингтона в НАТО. Об этом корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев рассказал в своем Telegram-канале.

Источники NBC News ранее рассказали, что Трамп рассматривает возможность внести серьезные изменения в формат участия США в НАТО. По словам источников телеканала, Трамп обсудил со своими помощниками возможность корректировки участия Америки в альянсе таким образом, чтобы США «отдавали предпочтение» тем членам НАТО, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

По задумке Трампа, США смогут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигла минимального порога расходов на оборону. Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать существенный отход от договоренности НАТО о коллективной обороне.

Юнашев спросил Пескова, считает ли Россия изменения политики Трампа по НАТО позитивными для себя. Представитель Кремля предложил «дождаться конкретики».

«Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», - подчеркнул Песков.

Трамп хочет, чтобы страны НАТО начали выделять на военные расходы пять процентов ВВП - сегодня ни одна из стран альянса не тратит на оборону таких сумм. Текущий порог расходов на оборону стран НАТО составляет два процента ВВП.

Ранее альянс готовился поднять эту планку до трех процентов. Таково было требование Трампа во время первого президентского срока.