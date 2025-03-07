В МИД России ответили на слова Пашиняна об ОДКБ

Даже если Армения не оплатит свой взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до конца года, не будет ситуации «сами уйдут или их выгонят», но возможен пересмотр дальнейшего взаимодействия. Об этом рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В МИД России ответили на слова Пашиняна об ОДКБ
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Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана с ОДКБ достигли «точки невозврата». По его словам, Армения заморозила свое участие во всех органах организации. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет и присылать представителей на мероприятия и учения. В январе 2025-го армянская Служба внешней разведки сообщила, что разморозка членства Армении в ОДКБ в этом году маловероятна.

По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, если Армения не внесет свой вклад в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности до конца года, никто ее не выгонит.

«Никто никого, наверное, выгонять не будет, никто автоматически не уйдет. Но, наверное, можно будет рассмотреть вопрос о модальностях дальнейшего взаимодействия между странами. Не надо это воспринимать как «сами уйдут или их выгонят», ни в коем случае, потому что я читаю всякие разные чьи-то высказывания», - пояснил он.

Напомним, что ранее власти Армении на фоне ситуации с Нагорным Карабахом объявили о намерении искать новых партнеров в области безопасности. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что необходимо изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией.