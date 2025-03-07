В МИД России ответили на слова Пашиняна об ОДКБ

Даже если Армения не оплатит свой взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до конца года, не будет ситуации «сами уйдут или их выгонят», но возможен пересмотр дальнейшего взаимодействия. Об этом рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана с ОДКБ достигли «точки невозврата». По его словам, Армения заморозила свое участие во всех органах организации. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет и присылать представителей на мероприятия и учения. В январе 2025-го армянская Служба внешней разведки сообщила, что разморозка членства Армении в ОДКБ в этом году маловероятна.

По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, если Армения не внесет свой вклад в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности до конца года, никто ее не выгонит.

«Никто никого, наверное, выгонять не будет, никто автоматически не уйдет. Но, наверное, можно будет рассмотреть вопрос о модальностях дальнейшего взаимодействия между странами. Не надо это воспринимать как «сами уйдут или их выгонят», ни в коем случае, потому что я читаю всякие разные чьи-то высказывания», - пояснил он.

Напомним, что ранее власти Армении на фоне ситуации с Нагорным Карабахом объявили о намерении искать новых партнеров в области безопасности. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что необходимо изменить концепцию развития армии, так как Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией.