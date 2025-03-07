Володин предупредил о последствиях истерики Макрона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Эмманюэль Макрон и европейские лидеры пытаются сохранить личную власть, затягивая украинский кризис, но им придется налаживать отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что победа Трампа на выборах в США стала шоком и неожиданностью для большинства европейских лидеров. По мнению спикера Думы, многие из них ненавидят Трампа, но им придется договариваться с ним ввиду присутствия США в НАТО.

По словам Володина, «мрачные перспективы» для европейских политиков связаны и с другими факторами, включающими победу на выборах в разных странах правых сил, а также затяжной экономический кризис в Европе.

Спикер Госдумы отметил, что под предлогом обеспечения безопасности европейских стран президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский затягивают конфликт на Украине, чтобы удержаться у власти.

«На самом деле они защищают себя. <…> Спасает себя и Макрон. У него истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности», - заявил Володин.

По его словам, заявления Макрона о ядерном оружии ведут к «большой трагедии». В заключение Володин добавил, что ближайшее время покажет, способна ли Европа принять «правильное решение, руководствуясь интересами людей, а не наполеончиков и клоунов».

В своем телеобращении к нации 5 марта Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом. Макрон обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт». Президент Франции заявил, что урегулирование не может быть достигнуто «путем капитуляции Украины».

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Также он указал, что Россия активно наращивает свой военный потенциал. По мнению президента Франции, «никто не поверит, что Россия остановится на Украине». Макрон призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять ЕС под ядерный зонтик.

Как отметил Макрон, он хочет верить, что США останутся на стороне европейцев, но Европа должна быть готова к обратному - к новой эре, ознаменованной сближением России и США.