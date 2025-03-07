Макрон ответил на вопрос о переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер уточнил, что его разговор с Путиным состоится, когда наступит «подходящий момент». Он добавил, что этому должны предшествовать контакты переговорщиков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Макрону никто не запрещает позвонить Путину. Он напомнил, что российский лидер постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами на международной арене.