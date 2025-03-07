Ульянов: обращение Макрона является неуклюжей копией Фултонской речи Черчилля

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам было похоже на неуклюжую копию Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X.

"Европейская группа поддержки Украины сейчас производит несколько печальное впечатление, не правда ли?" — написал дипломат. Черчилль произнес Фултонскую речь 5 марта 1946 года. В ней экс-премьер Британии предложил создать англо-американский союз для борьбы с "мировым коммунизмом во главе с Советской Россией".

Это событие считается началом холодной войны. 5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции "сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года". В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о "российской угрозе" в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в "мире опасностей". Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.