В Раде неожиданно согласились со словами Захаровой о будущем Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является ее подлинный нейтральный статус. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.

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Тем самым нардеп фактически повторил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая ранее назвала лучшей гарантией безопасности для Украины ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Нардеп считает, что это позволит Украине выйти из конфликта между Западом и Россией и прекратить участие в прокси-войне.

Кроме того, по мнению Дмитруку, настоящие гарантии — это договор между Украиной и Россией.

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